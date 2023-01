CIM Viseu Dão Lafões visita instituições europeias

Uma delegação da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, constituída por autarcas e pelo Secretário Executivo, realizou uma visita de trabalho à Comissão Europeia, com a duração de dois dias, para contactos e reuniões ao mais alto nível.

O objetivo geral da deslocação a Bruxelas foi aprofundar o conhecimento dos autarcas relativamente às estruturas da Comissão Europeia e outras entidades e projetos relevantes na área da economia circular, energia e transição digital.

Dia 26, o primeiro dia da missão, a delegação reuniu com Elisa Ferreira, Comissária Europeia com a pasta da Coesão e Reformas. “Foi um encontro muito produtivo”, como explica Paulo Almeida, Vice-Presidente da CIM Viseu Dão Lafões.

“A CIM e os autarcas da região tiveram a oportunidade de partilhar pontos de vista sobre os problemas e as dificuldades específicas que um território como Viseu Dão Lafões enfrenta à escala nacional e europeia. Tivemos, ainda, oportunidade de sublinhar algumas preocupações relacionadas com a coesão em territórios de baixa densidade, assim como os desafios com que as regiões, o País e a Europa se debatem relativamente à demografia. O PRR e o Quadro Financeiro Plurianual 2030 foram também abordados na reunião com a Senhora Comissária”, sublinha Paulo Almeida.

A Missão Viseu Dão Lafões na Comissão Europeia prosseguiu com mais duas reuniões: a primeira com o responsável pela gestão de políticas da Direcção-Geral da Política Regional e Urbana para Portugal e Espanha; e outra com a “Energy Cities”, uma rede que reúne representantes de autoridades locais de 30 países na área da transição energética e neutralidade carbónica nas cidades.

A CIM Viseu Dão Lafões é uma associação de municípios, denominada como Comunidade Intermunicipal, sendo constituída pelos municípios de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.