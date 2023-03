CIM Viseu Dão Lafões lidera projeto europeu

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões lidera o projeto europeu “StopWaste”, que junta esta região a outras da Lituânia, Roménia e Países Baixos, com o objetivo comum de boas práticas no combate aos resíduos.

“Esperam-nos três anos de muito trabalho, de troca de experiências e de aprendizagem mútua”, afirma, em comunicado hoje divulgado, o secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, que se deslocou a Estocolmo, Suécia, para apresentar, num seminário, o projeto aos parceiros.

O StopWaste (tradução livre parar o desperdício) foi um dos 72 projetos, entre as mais de 300 candidaturas, aprovados pela União Europeia no programa “Interreg Europe 2021-2027”.

Durante três anos, esclarece a mesma nota de imprensa, a CIM Viseu Dão Lafões vai liderar o projeto, que tem como finalidade “estimular troca de boas práticas em cada um dos territórios” com o intuito de serem replicadas nos outros.

“O programa assenta na evidência de que o lixo é um dos maiores problemas ambientais, sociais e económicos da Europa”, sublinha, já que, na União Europeia (UE), “mais de três mil milhões de toneladas de lixo são descartadas a cada ano e mais de 90% dos recursos utilizados tornam-se lixo após o primeiro uso”.

Dados que levaram a CIM a seguir com este projeto, tendo em conta que os Estados-Membros da UE estarem a ter “dificuldades” para alcançar as metas a que se propuseram na geração de resíduos, porque, defende, “a preocupação maior tem sido no tratamento dos resíduos em vez de na prevenção” de os gerar.

“O projeto estimula a adoção de projetos e atividades de prevenção de resíduos em quatro territórios da UE, com foco nas suas áreas urbanas, já que as cidades geram cerca de 70% do lixo global”, aponta.

Assim, especifica o documento, ao longo dos 36 meses “as boas práticas serão compartilhadas entre os parceiros permitindo que todos obtenham uma compreensão aprofundada das boas práticas desenvolvidas no âmbito desta iniciativa”.

Após a implementação dos projetos-piloto mais indicados, esclarece ainda a nota de imprensa, haverá uma fase de acompanhamento, dedicada à evolução e avaliação dos resultados alcançados nos territórios.

“Com o projeto StopWaste pretende-se, em última análise, contribuir para a concretização do objetivo de uma Europa mais verde. A CIM Viseu Dão Lafões está naturalmente orgulhosa por liderar este projeto”, realça Nuno Martinho.

Este responsável refere que “os quatro parceiros do projeto StopWaste adotaram diversas estratégias de combate aos resíduos” e, da parte da CIM Viseu Dão Lafões, considera que a região “tem boas práticas” a esse nível.

“Certamente irão ser aproveitadas pelos nossos parceiros da Lituânia, Roménia e Países Baixos. E seguramente que iremos também aprender muitas coisas novas com eles”, conclui Nuno Martinho.

Além da CIM Viseu Dão Lafões, integram o projeto a JSC – Alytus Region Waste Management Center, na Lituânia, a Bucharest-Ilfov Regional Development Agency, na Roménia, o Município de Almere, nos Países Baixos, e o Centro de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável (CEDES).

O documento esclarece ainda que a designação completa do projeto é “StopWaste – Enhancing the efficiency of policy instruments for accelerating waste generation prevention” (“Parar o Desperdício – Melhorar a eficiência dos instrumentos políticos para acelerar a prevenção da produção de resíduos”, numa tradução livre).