CIM lusa mostrou ao mundo plataforma de mobilidade inteligente

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões apresentou a Plataforma de Mobilidade Inteligente da região na Smart City Expo World Congress (SCEWC), um evento internacional sobre a temática das Cidades e Regiões Inteligentes. A edição de 2023 do certame, que teve como tema “Bem-vindo à Nova Era Urbana”, decorreu entre 7 e 9 de novembro em Barcelona.

O SCEWC é o maior e mais influente evento mundial em inovação urbana. Em Barcelona, juntaram-se líderes das empresas mais inovadoras, governos e organizações, além de milhares de especialistas de todo o mundo, num evento que visava estimular “as cidades em direção a um futuro melhor”.

Segundo a organização, a Smart City Expo World Congress 2023 foi a maior até à data, com mais de 1000 expositores, 25000 participantes profissionais e representantes de mais de 800 cidades e 140 países.

A participação da CIM Viseu Dão Lafões teve lugar no Pavilhão Smart Portugal, uma área de 180m2 onde decorreram múltiplas iniciativas ao longo dos três dias. A organização esteve a cargo do AICEP e da NOVA IMS. Esta foi a segunda participação da CIM Viseu Dão Lafões na feira, depois de em 2022 ter apresentado o Sistema de Gestão de Pavimentos, um software, desenvolvido através de inteligência artificial, que monitoriza as estradas da região.

A missão de trabalho que a CIM levou ao evento presidentes dos municípios do seu território. Os autarcas tiveram a oportunidade de visitar a exposição e de participar nas apresentações, workshops e sessões informativas que se adequavam às necessidades e ao perfil de cada região.

A apresentação da Plataforma de Mobilidade Inteligente integrou a conferência “Mobilidade Inteligente”. Durante a conferência, os participantes e visitantes foram presenteados com uma mostra de produtos da região de Viseu Dão e Lafões.

Uma Plataforma que ajuda a tomar decisões

A Plataforma de Mobilidade Inteligente tem como enquadramento o plano estratégico da CIM Viseu Dão Lafões para o programa de mobilidade inteligente da região. O objetivo é que permita obter métricas sobre diversos dados recolhidos e, dessa forma, apoiar um novo paradigma de construção e definição de políticas públicas orientadas por dados concretos.

A Plataforma agrega dados recolhidos de várias fontes. Uma delas é o serviço de transporte flexível a pedido “Ir e Vir”, uma solução que tem como principal objetivo alargar e reforçar a oferta de transporte de passageiros, garantindo cobertura em zonas de menor densidade demográfica. Outras fontes de dados são os transportes públicos da região, tendo em consideração os diversos operadores; a aplicação de navegação Waze, com base no estado do trânsito em tempo real e em alertas sempre atualizados; o movimento nas ciclovias; a utilização de bicicletas partilhadas; e os dados geográficos obtidos por algumas operadoras de telemóvel, entre outros.

Com esses dados, a Plataforma de Mobilidade Inteligente permite conhecer em detalhe os locais de afluência, a acessibilidade dos serviços e a evolução da bilhética, assim como analisar os congestionamentos, entre muitas outras métricas possíveis. Assim, é possível fazer uma leitura dos movimentos pendulares e perceber de forma mais precisa como as pessoas se deslocam na região. Desta forma, a Plataforma constitui uma ferramenta de grande utilidade para o apoio à tomada de decisões.

“É com grande satisfação que encaro a participação da CIM Viseu Dão Lafões em mais uma edição da Smart City Expo World Congress. Este é um evento de grande qualidade, onde são apresentadas as ideias mais inovadoras para melhorar a vida das cidades e das regiões. Estou certo de que, à semelhança do que aconteceu no ano passado, a contribuição da CIM vai gerar elogios generalizados”, considerou o presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Fernando Ruas, na antevisão do certame.

“A participação na Smart City Expo World Congress é uma forma privilegiada para a CIM e os seus autarcas contactarem com as melhores práticas na área das cidades e regiões inteligentes. É particularmente útil, tendo em vista a constante evolução tecnológica que ocorre a este nível. Estou certo de que serão três dias enriquecedores, onde vamos ter a oportunidade de dar a conhecer os projetos que temos desenvolvido na região no âmbito da mobilidade e, talvez mais importante, vamos descobrir novos projetos que estão a germinar um pouco por todo o mundo e que podem ser soluções de futuro para Viseu Dão Lafões”, sublinhou Nuno Martinho, secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, também em jeito de antevisão

A CIM Viseu Dão Lafões é uma associação de municípios, denominada como Comunidade Intermunicipal, sendo constituída pelos municípios de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.