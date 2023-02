CIM do Alto Minho procura empreendedores

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho) acaba de lançar o concurso de ideias “Planear para Intervir”, para apoiar as melhores ideias de negócio e projetos para a região do Alto Minho. Este concurso destina-se a jovens empreendedores (com mais de 18 anos) e a pequenas e médias empresas que pretendam explorar uma ideia ou um conceito de negócio a desenvolver num dos concelhos do território (Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira).

O objetivo é dar a oportunidade aos participantes de transformar uma ideia num negócio, incentivá-los a apresentar projetos inovadores e viáveis para o território, potenciar a iniciativa local de novas ideias e fixar pessoas no território, assim como, afirmar a identidade, diversidade e criatividade do tecido empresarial e, ainda, fomentar a literacia e a predisposição para a inovação, o risco e a liderança. este concurso está a decorrer até 31 de março para envio de propostas que serão depois avaliadas por um júri selecionado pela CIM Alto Minho.

Todos os interessados podem submeter as suas propostas através do site da CIM Alto Minho, preenchendo o seguinte formulário de participação até ao próximo dia 31 de março.

Um júri selecionado pela CIM Alto Minho irá avaliar as propostas e os candidatos admitidos serão ainda desafiados a fazer uma apresentação sobre o seu projeto. Serão selecionadas apenas as três melhores ideias submetidas a concurso que depois terão acesso a 20 horas de apoio para o desenvolvimento da imagem, do site, criação de textos e mais 20 horas de mentoria para o desenvolvimento do projeto.

O concurso de ideias insere-se no projeto “Alto Minho 2030 – Planear para Intervir”, cofinanciado pelo Programa Operacional Norte 2020, e pretende fomentar o empreendedorismo, a inovação, a criatividade, a competitividade, o desenvolvimento económico e turístico do território.