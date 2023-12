CIM Alto Minho acredita no potencial das comunidades portuguesas

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), Manoel Batista, marcou hoje presença nos Encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) 2023, que decorreram de quinta a sábado no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Promover o investimento, fomentar as exportações, apoiar a internacionalização dos negócios locais e contribuir para a coesão territorial, através do potencial empreendedor das comunidades portuguesas, são os objetivos primordiais deste certame.

Durante a sessão de abertura, Manoel Batista sublinhou a importância das comunidades portuguesas na promoção do país, especialmente no interior, e no impulso das exportações e internacionalização das empresas nacionais. O presidente destacou a evolução do perfil do emigrante, evidenciando que atualmente são observadas mudanças significativas com a presença de jovens qualificados, representando embaixadores poderosos das marcas portuguesas no estrangeiro.

Manoel Batista realçou o crescimento positivo do Alto Minho em termos de internacionalização económica, com um aumento de 66% nas exportações e uma orientação exportadora de bens superior à média nacional. Apontou a presença de empresas de capital estrangeiro como um fator diferenciador na região, salientando, no entanto, a necessidade de melhorar os níveis de inovação, especialmente nas micro e PMEs empresas, para garantir a sustentabilidade futura.

O presidente sublinhou ainda a posição estratégica do Alto Minho como um “território de articulações” entre Porto, Braga/Guimarães, e Vigo/Santiago de Compostela, destacando a importância de criar parcerias para estruturar programas de atratividade territorial e apoiar a internacionalização económica. Manoel Batista frisou a importância da descentralização de políticas de apoio à atratividade económica e destacou a necessidade de reforçar as infraestruturas de conetividade territorial adequadas para consolidar o mercado de oportunidades a menos de 60 minutos do Alto Minho.