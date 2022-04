Cientistas tiraram 30 anos à pele de uma mulher

Cientistas de Cambridge conseguiram rejuvenescer células humanas. A investigação ainda está no início, mas os objetivos de longo prazo estão traçados: conseguir tratar doenças que surgem com o avançar da idade e permitir que as pessoas envelheçam de forma mais saudável.

Investigadores britânicos conseguiram rejuvenescer as células da pele de uma mulher em 30 anos. Agora, acreditam que podem fazer o mesmo noutros tecidos do corpo humano. O grande objetivo? Desenvolver tratamentos para doenças que normalmente surgem associadas à idade, como a diabetes, patologias cardíacas e distúrbios neurológicos.

Segundo explica a BBC, a tecnologia é baseada nas técnicas usadas para criar a ovelha Dolly, clonada há mais de 25 anos. Wolf Reik, diretor da equipa de cientistas do Instituto Babraham, da Universidade de Cambridge, não esconde o entusiasmo. “Temos sonhado com isto. Muitas doenças vão piorando com a idade e pensar em ajudar as pessoas desta forma é mesmo emocionante”, referiu.

