Cientista Rui L. Reis galardoado em Bordéus

Rui L. Reis, diretor e fundador do Grupo 3B’s e presidente do I3Bs – Instituto de Investigação em Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos da Universidade do Minho, recebeu esta manhã o Prémio Klaas de Groot da Sociedade Europeia de Biomateriais (ESB), a maior desta área a nível europeu.

A entrega decorreu no Congresso Anual da ESB, em Bordéus, e incluiu uma palestra do homenageado. Rui L. Reis faz assim o “hat-trick” das principais distinções desta sociedade, após obter o prémio de jovem cientista (Jean Leray Award, Barcelona, 2002), o de carreira (George Winter Award, Dublin, 2011) e, agora, o de mentoria e apoio na carreira de jovens investigadores.

“É uma honra ver a ESB reconhecer a minha contribuição na formação de uma nova geração de cientistas de biomateriais e as qualidades de mentoria que fui desenvolvendo, sempre tentando passar a quem trabalha comigo e depois avança para outras posições de relevância na academia ou na indústria nos mais diversos cantos do mundo”, diz Rui L. Reis, mostrando “um enorme orgulho” pelas três distinções da ESB.

“Após a licenciatura, tive a oportunidade de trabalhar algum tempo numa empresa dos Países Baixos fundada por Klaas de Groot (que muito admiro) e Clemens van Blitterswijk (outro amigo, o único que também recebeu os três grandes prémios da ESB e é um dos meus principais colaboradores), o que foi decisivo para o lançamento da minha carreira e torna mais marcante receber um prémio com este nome”, realça.

O Prémio Klaas de Groot é atribuído a cientistas que demonstraram capacidade distintiva de liderança, mentoria e orientação científica, ajudando muitos jovens investigadores a estabelecerem uma carreira independente, promovendo-os internacionalmente e dando-lhe as condições necessárias de crescimento e evolução. Ainda segundo a ESB, a distinção reconhece a capacidade de estimular talento jovem, investindo nisso de forma desinteressada e permitindo a criação de uma nova geração de cientistas de biomateriais na Europa e no mundo.

Rui L. Reis é assim o único cientista com prémios de carreira e de contribuições para a literatura científica, quer na área dos biomateriais como na de engenharia de tecidos e medicina regenerativa, obtidos na Europa e nos EUA. Além das distinções da ESB, recebeu o Clemson Award da Sociedade Americana de Biomateriais e as duas maiores distinções TERMIS-EU da Sociedade Internacional para a Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa. Entre outros prémios científicos, de inovação e de empreendedorismo pelo globo, estão a nomeação para a National Academy of Engineering dos EUA, dois doutoramentos honoris causa, o IET Harvey Engineering Research Prize e o UNESCO International Life Sciences Award.

Nascido há 55 anos no Porto, Rui L. Reis doutorou-se em Ciência e Engenharia de Polímeros pela UMinho, na qual foi vice-reitor e é diretor do grupo de investigação 3B’s, que fundou há 23 anos, diretor do laboratório associado ICVS/3B’s e do Instituto Europeu de Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa (EXPERTISSUES). É dos portugueses com mais publicações científicas (cerca de 1600), mais citações (55.500), maior “índice h” de impacto (107), mais financiamentos internacionais em projetos I&D (supera os 150 milhões de euros), mais palestras em congressos (2065) e tem 125 patentes, que originaram várias empresas. Presidiu a TERMIS, dirige o International College of Fellows, Biomaterials Science and Engineering (FBSE), que agrega todas as sociedades da área, e está no board de dezenas de revistas científicas, sendo por exemplo editor honorário do “Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine” e editor associado da nova revista “PNAS Nexus”.

#portugalpositivo