Ciência no centro da próxima Temporada Cruzada

Portugal e França vão organizar em 2024 uma temporada cruzada dedicada à ciência, à semelhança do que aconteceu no ano passado com a cultura, para aumentar o conhecimento mútuo sobre investigação científica.

O anúncio foi feito pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, após uma reunião em Paris com a sua homóloga francesa, Sylvie Retailleau.

“Vim discutir a possibilidade de uma temporada cruzada, mas, neste caso, na área da ciência. Parece que vamos ter qualquer coisa nova na área da Ciência. […] Ficou decidido que, relativamente às datas, será em 2024, mas o programa será agora o nosso trabalho entre os dois Governos e com a ajuda da Embaixada”, afirmou Elvira Fortunato aos jornalistas.

Esta temporada dedicada exclusivamente à Ciência acontece depois da Temporada Cruzada Cultural que decorreu em 2022 entre os dois países.

A ministra portuguesa justificou a edição dedicada à ciência com o número de portugueses em França e o desconhecimento mútuo que estes dois países têm sobre a investigação científica um do outro.

“[França] é onde existe o maior número de portugueses fora de Portugal, temos cerca de 1,2 milhões de portugueses e tanto em França como em Portugal temos ciência de muita qualidade, mas não se sabe muitas vezes o que é que se faz e o que se quer promover é a investigação que se faz nos dois países, de forma a se estreitarem os laços de cooperação científica”, indicou a ministra.

Segundo Elvira Fortunato, uma das áreas em que a temporada cruzada se focará serão os oceanos.

Portugal, em conjunto com o Quénia, organizou em 2022 a Conferência dos Oceanos em Lisboa e em 2025 caberá à França e à Costa Rica a organização deste evento das Nações Unidas, que decorrerá em Nice, no Sul de França.

Além de se reunir na segunda-feira com a ministra do Ensino Superior e da Ciência de França, Elvira Fortunato encontrou-se também com investigadores portugueses em França, visitou o Instituto Pasteur e realizou uma reunião com o presidente da Agência Espacial Europeia, Josef Aschbacher.