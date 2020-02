Percorro as ruas da cidade deserta. Um manto rubro veste-a. O desassombro de um céu em chamas. Metáfora da densidade do mundo, ou um enigma dos deuses. Contemplo as labaredas, sarsa ardente designando os caminhos da alma. A cidade dorme! As paredes frias de betão contornam as casas. Sente- se nelas a frieza e a impaciência dos homens. Cansados! Os dias longínquos, cinzentos e frios. Cidades invisíveis, cidades silêncio. Só este céu transfigura os desejos inquietos das noites. Só o calor das chamas aquece a alma inquieta. Só o sonho das madrugadas embala a solidão do corpo.