A cidade de Differdange, no sul do Luxemburgo é um dos municípios com maior percentagem de portugueses, representando os habitantes com nacionalidade lusa mais de 30% da população.

Talvez por essa razão, Differdange resolveu fazer uma homenagem de um mês à cantora portuguesa que morreu recentemente.

A medida “simbólica” da autarquia luxemburguesa dura até ao final do mês de março, voltando depois a rua ao seu nome original.