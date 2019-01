Cidade Europeia do Desporto 2020 é portuguesa

Odivelas (distrito de Lisboa) venceu a candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2020, disse à Lusa o vereador do Desporto no executivo de Anadia (Aveiro), que também concorria à distinção, tal como Penafiel (Porto).

O desfecho da corrida a Cidade Europeia do Desporto 2020 foi esta manhã comunicada ao executivo municipal pela presidente do município, a independente Teresa Cardoso, durante a reunião semanal.

A autarca terá agradecido o esforço de todos os que se envolveram na candidatura, prometendo que Anadia “vai continuar a ser uma cidade de Desporto”, aproveitando a existência de equipamentos modernos erguidos nos últimos anos na área do concelho.

O vereador Jorge Sampaio prometeu divulgar ainda um comunicado com a posição da Câmara sobre o desfecho da candidatura. Anadia concorria contra Penafiel e Odivelas a uma distinção que é gerida em Portugal pela Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto.

“A candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto tem como objetivo criar um grande projeto desportivo, o mais abrangente possível, transversal e inclusivo que envolva toda a população. Pretende-se elevar a história de Anadia, como terra de grandes clubes e desportistas, os quais têm colocado o nome do Município nos mais prestigiados pódios de nível nacional e internacional”, anunciou a Câmara de Anadia no momento da apresentação da candidatura.

A candidatura viu o seu interesse reconhecido à escala regional, pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e pelo Turismo do Centro, tendo sido a única candidatura apresentada por um município da Região Centro.

Fez nos últimos anos um grande investimento em infraestruturas desportivas no concelho, tanto do setor público como do privado, que rondará os 50 milhões de euros, segundo cálculos do vereador Jorge Sampaio.

A agência Lusa tentou obter um comentário da Câmara de Odivelas sobre o assunto, mas a autarquia liderada pelo socialista Hugo Martins remeteu uma posição para o dia do anúncio oficial do resultado das candidaturas.

“Estamos tristes porque estávamos entusiasmados com a nossa candidatura e porque o evento iria coincidir com os 250 anos da elevação de Penafiel à categoria de cidade”, comentou, em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Penafiel, Antonino Sousa.

Apesar disso, referiu o autarca, “valeu a pena” todo o trabalho realizado no âmbito da candidatura, que mobilizou toda a comunidade do concelho, em especial as inúmeras associações desportivas.

“Houve um grande movimento galvanizador e isso fica e vai continuar, porque iremos manter a nossa aposta no desporto e na sensibilização para que mais pessoas, de todas as idades, pratiquem desporto em Penafiel”, concluiu.