Cidade do Luxemburgo recebe refugiados

O “edifício T”, antigo edifício do Tribunal de Justiça da União Europeia, poderá receber vários refugiados da guerra da Ucrânia. É já a segunda alternativa que o ministro luxemburguês Asselborn revela garantir para receber ucranianos.

Depois de a operação de proteção de refugiados em Contern ter sido cancelada, ucranianos terão agora possibilidade de se hospedarem temporariamente no centro da cidade do Luxemburgo. O centro de refugiados temporário a leste da cidade deverá abrir no fim do ano com um caráter permanente.

Esta quinta-feira, como avança o Contacto, o ministro da Imigração e Asilo, Jean Asselborn, realizará um asessão de esclarecimento acerca do centro. Terá também a presença de outros ministérios, do Gabinete Nacional de Acolhimento, da Cáritas e da Cruz Vermelha. Os residentes locais poderão participar na sessão.