Cidade canadiana hasteou bandeira de Portugal

Em Brampton, perto de Toronto, a bandeira portuguesa foi hasteada em honra à comunidade. No passado sábado, celebrou-se o dia da comunidade portuguesa na cidade.

A cidade tem uma comunidade de aproximadamente 30 mil portugueses e lusodescendentes. O próprio conselheiro regional, Paul Vicente, reteve a importância da comunidade, sendo ele próprio bilingue entre português e inglês.

O jornal Bramptonist referiu que o hastear da bandeira decorreu com hinos nacionais. Para além do hino português, que tocou apenas no momento de se hastear, também o hino canadiano foi tocado anteriormente.

O orgulho em Portugal e o patriotismo foram os maiores sentimentos refletidos no Canadá.

