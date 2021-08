Cidade americana reduzida a cinzas

Um incêndio atingiu uma cidade montanhosa no norte do estado norte-americano da Califórnia, deixando grande parte do centro urbano reduzido a cinzas, com várias casas destruídas.

O incêndio Dixie, acelerado por uma vegetação seca e rajadas de vento de 64 quilómetros por hora, tomou a cidade de Greenville, no norte de Sierra Nevada, na noite de quarta-feira. Um posto de gasolina, um hotel e um bar entre muitas outras infraestruturas ficaram destruídas.

“Fizemos tudo o que podíamos. Às vezes, não é o suficiente”, disse o porta-voz dos bombeiros, Mitch Matlow.

