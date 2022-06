Ciclismo: Nelson Oliveira falha Tour de France por covid-19

Nelson Oliveira vai falhar a presença na Tour de France por ter sido infetado com covid-19. O vírus matou as aspirações do ciclista, de participar pela sexta vez na prova.

O ciclista português assumiu em público a frustração de não poder participar na icónica prova de bicicleta. “Ao regressar a casa da Volta à Suíça (dia 20 deste mês) testei positivo ao Covid-19 e cumpri o isolamento obrigatório. Anteontem fiz um teste antigénio que já deu negativo, mas o teste PCR de terça-feira (obrigatório para se poder juntar à equipa) voltou a dar positivo, pelo que ficou posta de parte a possibilidade de correr a Volta à França”.

A Bola assume então que o ciclismo português será apenas assegurado pelo português Rúben Guerreiro. Os três primeiros dias de prova, a começar no dia 1 de julho, serão na Dinamarca antes de seguirem para França.