Uma reportagem do New York Times expõe como Donald Trump e os seus aliados estão a procurar replicar a sua estratégia eleitoral nas eleições do Brasil de 2022, ao ajudarem a difundir a tese de fraude eleitoral, já muito defendida por Bolsonaro. A mesma estratégia levou ao assalto ao Capitólio nos EUA, que provocou cinco mortos. No Brasil, especialistas alertam que a situação poderá ficar ainda mais “fora do controlo”.