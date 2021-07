Chuvas fortes mudaram-se para leste e afetam Baviera e Áustria

As fortes chuvas não param: na noite de sábado, fortes tempestades atingiram a Alemanha mas desta vezna Baviera, mas também a Suíça saxónica e a Áustria.

Com novas tempestades no sul e no leste da Alemanha, o distrito de Berchtesgadener Land, na Alta Baviera, declarou estado de desastre na noite de sábado.

Após chuvas torrenciais, os bombeiros de Berchtesgadener Land, na Alta Baviera, estavam em operação contínua com cerca de 500 serviços de emergência desde a noite de sábado. Duas pessoas morreram na área da inundação.

A chuva tem sido contínua nos Alpes orientais no domingo. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) alertou para fortes chuvas de 120 litros por metro quadrado.

A situação é dramática, disse um porta-voz do centro de controle integrado em Traunstein. A água desceu das montanhas, ao mesmo tempo que os níveis do rio Ache aumentaram. Os locais mais afetados foram Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg e Ramsau, no extremo sudeste da Baviera. A água transbordou várias localidades e inundou ruas.

De acordo com relatos da imprensa alemã, o rio Ache atingiu níveis recordes de água – às 22 horas de sábado estavam em torno de 3,75 metros.

Em partes da Saxónia, também, chuvas torrenciais causaram fortes enchentes no sábado. Na Suíça Saxônica, várias localidades de cidades e municípios não puderam ser alcançadas nesse ínterim. Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schöna e Gohrisch foram particularmente afetados, informou o escritório distrital à noite. A linha ferroviária entre Bad Schandau e Czech Decin permanecerá fechada por enquanto, informou a Deutsche Bahn.