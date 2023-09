Chuvas em Espanha já mataram duas pessoas

Duas pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas em Espanha por causa das chuvas intensas que atingem diversas zonas do país desde sábado à noite.

Espanha está sob a influência de uma “depressão isolada em níveis altos”, conhecida como DANA em castelhano, que manteve no domingo em alerta boa parte do país por causa de chuvas torrenciais, estando ainda ativo um aviso meteorológico amarelo (o terceiro mais grave) nas regiões de Madrid e Castela La Mancha.

As duas mortes confirmadas pelas autoridades ocorreram em Toledo, na região de Castela La Mancha.

Uma das vítimas morreu num carro arrastado pelas água e a outra num elevador, disseram as autoridades espanholas.

As chuvas torrenciais, que se intensificaram a partir de domingo à tarde, já causaram milhares de ocorrências em todo o país, sobretudo inundações que obrigaram ao resgate de dezenas de pessoas de carros e casas.

A chuva levou também a cortes na circulação de comboios e ao cancelamento de um jogo de futebol da I Liga espanhola, entre o Atlético de Madrid e o Sevilha.

A circulação de comboios foi já restabelecida em praticamente todas as linhas, mas continua a haver perturbações e atrasos, segundo as empresas que operam em Espanha e a empresa responsável pelas infraestruturas (Adif).

As principais perturbações nos comboios ocorreram no designado “corredor mediterrâneo”, onde a circulação parou no domingo, afetando ligações entre cidades como Barcelona, Valência, Alicante ou Sevilha.

Também as ligações ferroviárias entre Madrid e diversas cidades estiveram interrompidas e algumas permanecem suspensas, como comboios de média e longa distância com origem ou destino na capital espanhola.

A DANA vai continuar a influenciar o tempo em Espanha nas próximas horas, mantendo-se as previsões de chuva em diversas regiões.