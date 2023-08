Choque em cadeia em França mata menina portuguesa de 11 anos

Um acidente envolvendo três veículos e cerca de dez pessoas ocorreu neste sábado, 26 de agosto, em França, por volta das 5 horas da manhã, na autoestrada A7, em Saint-Paul-Trois-Châteaux, em direção de Marselha.

Uma menina portuguesa de 11 anos morreu neste acidente. Não são conhecidos pormenores sobre a sua identidade.

Há ainda nove feridos, dois dos quais em estado grave, segundo a France Bleu.

O Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours da Drôme indicou que a maioria das vítimas são de origem portuguesa.

A autoestrada A7 foi cortada entre Valence e Bollène entre as 5h00 e as 8h45. Houve também cortes intermitentes na direção de Lyon para permitir a intervenção dos serviços de resgate com a instalação de um helicóptero.