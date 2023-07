Chocolates Vinte Vinte: de Gaia para o mundo

A marca de chocolates Vinte Vinte está a preparar a sua expansão com a abertura de lojas tanto em Portugal (Lisboa) como em Espanha. A Vinte Vinte nasceu no Museu do Chocolate, em Vila Nova de Gaia.

O Museu do Chocolate é um dos espaços da WoW, mostrando que no mundo do vinho também há chocolate. Estes chocolates são bastante apreciados tanto no mercado local como pelos turistas que visitam o norte de Portugal. São uma marca criada no Porto mas olham para o mundo como um palco.

A Vinte Vinte foi criada em 2020 e este ano pretende duplicar a sua faturação, que no ano passado foi de 600 mil euros. No ano passado, a Vinte Vinte produziu 8,5 toneladas de chocolate em fábrica. Este local que capacidade para produzir muito mais. Produzem de tablets a bombons. Estes podem ser conservadores mas também arrojados, com sabores para todos os gostos. Estes chocolates são de comércio justo e biológico.

Os chocolates da Vinte Vinte podem já ser encontrados nos Estados Unidos, na Alemanha ou em Taiwan. E 20% do que a marca produz vai para exportação.

Por ano, cada português come 2.1 quilos de chocolate. Quando falamos sobre o consumo de chocolate em Espanha, cada um dos espanhóis consome 2,6 quilos por ano. Ainda esta semana, a marca de chocolates abriu uma loja na Baixa do Porto (na Rua das Flores). Para além de ter um espaço de venda, esta loja também tem uma cafetaria.

Em breve, a marca pretende replicar a experiencia que tem no Porto em Lisboa. Assim que tal aconteça, o próximo passo será Espanha. Ainda não há data para tal internacionalização. Pedro Araújo, o mestre chocolateiro, lembra que estão a fazer um «levantamento das reais possibilidades no país. Claro que tanto Madrid como Barcelona fazem parte da equação, mas é tudo muito prematuro».

A Vinte Vinte em Portugal está presente em vários espaços multimarca, como é o caso do El Corte Inglés ou os supermercados Apolónia, no Algarve. O nome da marca, Vinte Vinte, é uma homenagem aos produtores do cacau que utilizam. Estas plantações ficam entre os Trópicos de Câncer e o de Capricórnio. Uma destas quintas fica em Soconusco, no México. Também estão presentes na Nicarágua, República Dominicana ou em El Salvador.