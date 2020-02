Chocolate pode ser fatal para o seu cão

O chocolate pode ser um deleite irresistível e delicioso para os seres humanos, mas este alimento é estritamente proibido para os cães.

O chocolate é tóxico para os cães porque contém uma substânciaquímica chamada teobromina, que é muito difícil de metabolizar. O chocolate também contém cafeína, que pode elevar os batimentos cardíacos. Além disso, as gorduras e açúcares contidos no chocolate podem causar vómitos, diarreia e uma inflamação dolorosa e perigosa do pâncreas. Em situações muito graves, o consumo de chocolate pode causar convulsões, coma e até morte.

Embora todas as formas de chocolate devam ser evitadas, alguns tipos são tecnicamente mais tóxicos do que outros. A regra geral é que, quanto mais puro for o chocolate e quanto maior for a quantidade, mais tóxico é para os cães. Os grãos de cacau puro contêm a maior quantidade de teobromina, seguida de cacau em pó, chocolate amargo e chocolate ao leite.

Os sinais do consumo de chocolate incluem vómitos, diarreia, inquietação, batimentos cardíacos elevados, respiração rápida ou superficial. Sinais mais graves incluem tremores, convulsões e colapso.

Se suspeita ou sabe que o seu animal de estimação ingeriu chocolate, é importante consultar um veterinário ou um hospital imediatamente.