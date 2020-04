Chloe não é “fake”

Chloe, a cantora, autora e produtora, que ficou conhecida pelos seus espetáculos de tributo a nomes como Rihanna e Beyoncé, prepara-se para lançar mais um single daquele que será o seu EP de estreia.

Juntamente com David Silva (da banda “Os Aurora”), em 2018, ainda sob o nome Claúdia Cruz, escreveu os seus dois primeiros singles “Light” e “Não Vás” (produzido por David Silva), que deram a conhecer ao público o seu registo e presença musical. Já em 2019, a artista lançou o tema “Vem Vem” com produção dos WavBoys, que conta com mais de 8 mil visualizações no Youtube.

No entanto, 2020 será o ano! O ano com novas parcerias, novas conquistas e muitas novas músicas da autoria de Chloe, como é o caso de “Fake”, tema lançado a 10 de abril, e “Não És Tu”, lançado no passado dia 24. Ambos, temas de avanço do seu primeiro trabalho cujo nome e data de lançamento serão revelados em breve.

“Fake” e “Não és Tu”, estão disponíveis em todas as plataformas digitais.