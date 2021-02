Chloe diz que pensa em ti

No mês mais romântico do calendário, o mês dos namorados, a jovem artista apresenta um novo tema pop que mais não é do que uma declaração de amor.

“Penso em Ti” é o primeiro single que Chloe lança em 2021 e já se encontra nas plataformas digitais, bem como o teledisco oficial, no Youtube.

Retratando a fragilidade dos sentimentos e a beleza que nos conferem enquanto pessoas, este novo tema de Chloe fala sobre uma rapariga apaixonada que tudo o que queria era ter ao seu lado a pessoa que ama. Porém, nem sempre o “gostar” é suficiente para manter relações.

Com este mais recente trabalho, Chloe pretende que todos reflitam sobre o amor-próprio e o quão é importante aceitar-mo-nos a nós mesmos antes de amar qualquer outra pessoa.

“Penso em Ti” é o single ideal para ouvir nesta altura do ano e já está nas plataformas digitais. O videoclipe oficial também já está disponível no Youtube.