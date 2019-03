Chloé, a lusodescendente que está na fase final do The Voice francês

Chloé, uma jovem lusodescendente a viver em França, foi selecionada para a sessão de 2019 do programa de televisão “The Voice”, com uma interpretação do fado “Lágrima” na versão de Dulce Pontes, revela o LusoJornal.

O canal TF1 concluiu este fim-de-semana as seleções do “The Voice 8”, cujos “coachs” são Julien Clerc, Mika, Jenifer e Soprano.

Chloé, tem 20 anos, mora numa pequena aldeia na região de Montpellier e gosta de cantar – aliás sempre sonhou ser cantora – mas acabou por ser cabeleireira para agradar à mãe.

Leia mais em LusoJornal e jeva aqui o vídeo da prestação da lusodescendente.