Chinesa BYD diz adeus aos carros a gasolina

A fabricante de automóveis chinesa BYD anunciou esta semana o fim da produção de veículos movidos a gasolina para se concentrar nos modelos elétricos e híbridos.

A empresa disse, num comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial Xinhua, que vai continuar a oferecer serviço pós-venda e peças para carros a gasolina da marca que já estão no mercado.

A BYD, que está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, vendeu 104.338 carros em março, dos quais 50.674 eram híbridos e 53.664 totalmente elétricos, segundo dados da empresa.

Metade das vendas de veículos elétricos registadas em 2021 em todo o mundo foram feitas na China, segundo dados da consultora Canalys.

A fabricante chinesa detém 9% do mercado de veículos elétricos global, atrás da Tesla, do Grupo Volkswagen e da também chinesa SAIC.

A BYD inaugurou em 2020 a primeira unidade de produção de baterias de fosfato ferro-lítio em Manaus, capital do estado da Amazonas, no nordeste do Brasil.

As baterias têm como destino os autocarros elétricos que a BYD produz numa outra fábrica, em Campinas, no estado de São Paulo, no sudeste do Brasil.