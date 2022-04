China quer reforçar negócios de língua portuguesa

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, apelou no domingo ao reforço da cooperação com os países de língua portuguesa.

Li fez as declarações online durante a cerimónia de abertura de uma reunião extraordinária ministerial especial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (PLP), também conhecido como Fórum de Macau.

Os PLP referidos constituem todos os países que estão incluídos na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), à exceção da Guiné Equatorial.

O comércio entre a China e os PLP ultrapassou os 92 mil milhões de euros por cinco anos consecutivos e ultrapassou os 180 mil milhões de euros no ano passado, o que demonstrou plenamente a resiliência e o potencial da cooperação, observou o primeiro-ministro, como noticia a ecns.cn.

Li disse que a China faria mais contribuições para salvaguardar a paz mundial e promover o desenvolvimento mútuo e a prosperidade de todos os países junto com os PLP e a sociedade internacional.

A China está disposta a aumentar a cooperação com os países que falam português em áreas como as vacinas, medicamentos e saúde e estabelecer um centro de comunicação sobre prevenção de epidemias na Região Administrativa Especial de Macau da China, disse o líder chinês.

Apelando a uma maior liberalização e facilitação do comércio e investimento, Li disse que a China está disposta a melhorar a colaboração no avanço da infraestrutura, capacidade industrial, conservação de energia e proteção ambiental com os PLP.

O Fórum de Macau decorreu depois do primeiro-ministro António Costa deixar um apelo às melhores relações entre os países de língua portuguesa e a China nas redes sociais do governo.

Delegados governamentais da China e oito PLP, onde estão incluídos Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, participaram na reunião.