Chelsea quer Amorim

O treinador português Rúben Amorim está a ser ligado pela imprensa britânica ao Chelsea, clube da Premier League que recentemente quebrou o vínculo contratual de Thomas Tuchel devido a uma onda de maus resultados.

Segundo o jornalista Rob Dorsett, da Sky News, Graham Potter, líder do Brighton, é o principal candidato à vaga deixada em aberto, mas o trabalho desenvolvido por Amorim nas últimas épocas, a vitória categórica na Alemanha frente ao Eintracht Frankfurt e o modelo de jogo com três centrais entusiasmam Todd Boehly, dono dos londrinos, com quem já terá falado.

Pelos leões, Rúben Amorim já venceu um campeonato, uma Supertaça e duas Taças da Liga. Este último feito foi também reproduzido no Braga, na época 2019/20.