Cheias: veja as zonas mais afetadas na Alemanha

Os vales das montanhas Eifel, na Alemanha, acordaram para um pesadelo esta manhã: massas de água castanha atravessam as cidades, e cobrem as ruas e os campos. Muitas localidades estão isoladas do mundo exterior e os corpo de bombeiros e polícia não têm mãos a medir

De acordo com o ministro do Interior da Renânia-Palatinado, Roger Lewentz, o número de mortos após as fortes tempestades no norte daquele estado aumentou para cinco. De acordo com informações oficiais, já há pelo menos 19 mortes registadas em toda a Alemanha.

Veja aqui o mapa das zonas mais afetadas na Alemanha pelas cheias: