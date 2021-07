Cheias: uma cidade está a ser evacuada no Luxemburgo

A proteção civil luxemburguesa, o CGDIS, anunciou no Twitter a decisão, tomada com o presidente da autarquia, de evacuar a população de Echternach, no nordeste do Luxemburgo, ao princípio desta tarde.

Os bombeiros estão a organizar esse desafio logístico com o apoio do exército e da polícia. O CGDIS pede aos residentes que aguardem a chegada do socorro e não tomem qualquer iniciativa.

A cidade história de Echternach, que é património da Humanidade, está a ser uma das mais afetadas pelas cheias que se registam desde há mais de um dia no Luxemburgo, Bélgica e Alemanha.