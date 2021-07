Cheias: rei da Bélgica apela à solidariedade nacional

O rei da Bélgica apelou esta terça-feira à solidariedade nacional durante o seu discurso na sequência das inundações que assolaram a Europa na semana passada.

Em dia de luto nacional, o rei Philippe adjetivou as cheias como “um desastre natural sem precedentes” e aproveitou para dirigir palavras de pesar às famílias mais afetadas.

“Um desastre natural sem precedentes atingiu grande parte do nosso país. Os nossos pensamentos estão com as famílias e parentes das vítimas e com todos os que ainda estão em perigo. As cheias causaram enormes danos e muitos de nós perderam o trabalho de uma vida em poucas horas”, lamentou.

Ainda durante o seu discurso, que pode ver em baixo, Philippe da Bélgica agradeceu a todos aqueles que estiveram no terreno e apelou à solidariedade nacional.

Recorde-se que esta terça-feira ficou marcada como um dia de luto nacional como forma de homenagem às vítimas do mau tempo. Amanhã, 21 de julho, celebra-se o Dia Nacional da Bélgica, embora o tradicional Baile de Bruxelas tenha sido cancelado.