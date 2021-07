Cheias provocam caos no Luxemburgo e Bélgica

O Luxemburgo está em alerta vermelho para inundações desde esta quarta-feira, mas na vizinha Bélgica as cheias começaram já na terça-feira.

“É provável que ocorram inundações generalizadas e em grande escala”, alertou a proteção civil. A maioria dos rios nas bacias de Sûre, Alzette e Chiers estão indicados com código vermelho no mapa do Grão-Ducado.

A bacia do Mosela, mais ao sudeste do país, na fronteira com a Alemanha e França, tem código amarelo e, portanto, está sujeita apenas a vigilância.

Na Bélgica, as chuvas torrenciais levaram a que muitos rios saíssem dos seus leitos.

A província de Liège está a ser particularmente afetada e foi classificada com código vermelho pelo Royal Meteorological Institute (IRM), mas todas as províncias da Valónia foram afetadas pelas enchentes.

Spa, conhecida por acolher o grande prémio de Fórmula1, tem o centro da cidade totalmente inundado. Os cursos de água saíram dos leitos na cidade termal. O município indica que cortes de energia são prováveis.

Esta situação também pode ser observada noutros municípios belgas e luxemburgueses, já que algumas centrais elétricas de alta tensão estão localizadas em áreas inundadas.

Veja as imagens recolhidas pelo BOM DIA na noite de quarta-feira no centro da cidade do Luxemburgo: