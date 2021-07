Cheias na Alemanha: a dimensão da tragédia ainda está por conhecer

À medida que as águas descem, os números da catástrofe aumentam. Mais de 130 pessoas morreram só na Alemanha.

No terreno estão centenas de equipas de busca e salvamento. Há pelo menos 1.300 pessoas dadas como desaparecidas. Incontactáveis também porque parte da infraestrutura de telecomunicações no sudoeste da Alemanha foi destruída. O mesmo com estradas e linhas de comboio. Só no estado da Renânia do Norte-Vestefália, 600 quilómetros de ferrovia estão intransitáveis.

As inundações repentinas desta semana seguiram-se a dias de chuvas intensas que transformaram ribeiros em violentos cursos de água e lama que semearam destruição, varreram carros e causaram o colapso de casas em toda a região.

O presidente alemão fez esta sexta-feira um apelo à “unidade nacional” e à solidariedade com as vítimas. Frank-Walter Steinmeier subscreve o temor que já tinha sido partilhado pela chanceler alemã, Angela Merkel: “a verdadeira dimensão da tragédia” ainda está por conhecer.