Cheias: aeroporto do Luxemburgo pode ficar sem querosene

Sem dúvida por causa das enchentes, uma válvula de um oleoduto ficou danificada quinta-feira na região de Echternach, no leste do Luxemburgo, provavelmente do lado alemão, segundo o governo luxemburguês.

Isto provoca “um mau funcionamento da rede de gasodutos do Centro-Europa” e, consequentemente, “uma interrupção do fornecimento de querosene ao aeroporto do Luxemburgo”.

O governo especifica que dadas as condições, a análise do incidente é “muito complicada”.

O problema de alimentação deve durar alguns dias. O aeroporto só tem querosene para as necessidades desta sexta-feira.

“As companhias devem, por isso, precaver-se transportando combustível suficiente para uma viagem de ida e volta ou reabastecendo noutro lugar”, aconselham as autoridades, que prevêem a possibilidade de abastecimento do aeroporto por via terrestre.