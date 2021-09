Chegou o Opel Astra híbrido plug-in

A Opel acaba de revelar o novíssimo modelo do ‘bestseller’ compacto, que entra assim na sua sexta geração.

Um verdadeiro ícone de ‘design’ com o Opel Vizor, Pure Panel totalmente digital e tecnologias avançadas como a mais recente versão dos faróis adaptáveis Intelli-Lux LED Pixel Light.

Com este modelo, o fabricante alemão abre um novo capítulo em 30 anos de História de sucesso do Astra: pela primeira vez, o familiar compacto da marca de Rüsselsheim estará disponível com motorização elétrica.

A Opel vai oferecer o novo Astra como híbrido ‘plug-in’ em dois níveis de ‘performance’.

Um ano após o lançamento no mercado, a nova geração estará também disponível na versão elétrica a bateria, com a designação Astra-e.

Da gama do novo Astra fazem ainda parte versões com motores a gasolina e Diesel, altamente eficientes, combinados com transmissões manuais de seis velocidades de baixo atrito e automáticas de oito velocidades.