Chegaram os pastéis de nata vegan

A Pastelaria Batalha, negócio familiar conhecido pelos seus Pastéis de Nata e, mais recentemente, pelo popular Workshop de Pastéis de Nata, acabou de tirar do forno uma doce novidade: pastéis de nata vegan. João Batalha, Chefe Pasteleiro e proprietário da pastelaria, acredita que todos os Portugueses e turistas que visitam Lisboa, deveriam ter a oportunidade de desfrutar de um dos bolos mais icónicos do nosso país, independentemente das suas opções alimentares. Com isto em mente, inspirou-se para desenvolver uma receita 100% plant-based, mas que resulta em pastéis de nata que sabem como os conhecidos originais, segundo os responsáveis da pastelaria.

Com uma massa bem estaladiça e um recheio cremoso, mas sem leite ou ovos, o pastel de nata vegan da Pastelaria Batalha promete conquistar tanto veganos como intolerantes à lactose ou com alergia ao ovo.

O pastel de nata vegan da Pastelaria Batalha está disponível todos os dias na loja do Chiado, no Largo Camões (Rua Horta Seca 1), onde poderá ser desfrutado com os cafés com bebida vegetal também servidos na pastelaria, assim como a restante oferta vegan da pastelaria, que inclui tostas de abacate ou húmus de cogumelos, saladas, sopas caseiras, sumos naturais e batidos de frutas.

Cabe ainda mencionar que este pastel de nata, além de ser feito sem crueldade para os animais, leva metade do açúcar do pastel tradicional. Os ingredientes são todos 100% naturais e não incluem soja. O pastel vegan é vendido por apenas 1.5 euros.

Com o lançamento deste produto, “a equipa da Pastelaria Batalha pretende aproximar-se da comunidade vegan de Lisboa e, de modo geral, de todos os seus clientes que fazem escolhas conscientes na sua alimentação, sem descuidar o bom sabor português”, lê-se em comunicado da empresa, que garante ainda que o sabor é igual ao do pastel de nata original.