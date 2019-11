O senhor que me faz obras em casa anunciou-me feliz que vai votar no Chega daqui a 4 anos. Durante 30 votou sempre PSD, mas há 4 parou por causa do Duarte Lima, do Miguel Relvas, do Dias Loureiro e do sobrinho do Cavaco Silva.

Desde que viu o programa da Fátima Campos Ferreira em que o candidato do Chega “arrasou com eles todos, só o do PCP é que ainda contestou mas não podia negar o que dizia o do Chega” decidiu que o Ventura era o “único gajo que diz a verdade”. Só não votou nele desta vez porque achou que ele não tinha hipótese.