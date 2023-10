Chega de entrar em casa alheia

Encontrou-se em boa política o segredo de fazer morrer de fome aqueles que, cultivando a terra, fazem viver os outros.

Voltaire

Vários milhares de pessoas manifestaram-se no Sábado em vinte e quatro cidades do País em protesto pelas políticas de habitação, tendentes à regulação do mercado imobiliário e medidas em favor da habitação mais acessível e consentânea com os salários da maioria dos portugueses.

Num período em que se tomam decisões arbitrárias e discriminatórias por parte das entidades responsáveis, são muitos os motivos de manifestação dos portugueses, desprezados pelos poderes político e económico a soldo de políticas discricionárias e que concorrem para a problemática da habitação e sobrevivência, numa sociedade cada dia mais individualista.

Voltaire diz que “a política tem a sua fonte na perversidade e na grandeza do espírito humano”. Portugal tem um partido fascista e anticonstitucional que aproveita tudo para se fazer notar. Dito doutrinário da Igreja Católica, nem por isso deixou de mostrar o seu distanciamento do Papa Francisco, aquando a sua presença na Jornada Mundial da Juventude, só porque estamos na presença de um Papa mais humano, voltado para os mais desfavorecidos. Esse partido unipessoal preferiu cuspir no prato onde come, preferindo alimentar-se da sua prepotência e nem ante o Papa se ajoelhou, fugindo o seu líder para a Madeira.

Agora mandou uma delegação de três deputados à manifestação de Lisboa para confundir que está do lado do povo, apesar de dizer que não é um partido de protesto, para capitular junto dos manifestantes, ainda que não defenda políticas tendentes à habitação dos mais necessitados. Os deputados não foram bem acolhidos pelos manifestantes, o que levou à sua retirada escoltados pelas forças policiais.

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).