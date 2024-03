“Chega construiu o seu resultado na Suíça”

O ascendente do partido Chega no círculo eleitoral da Europa nestas eleições Legislativas deve-se, na opinião do deputado socialista Paulo Pisco, à votação massiva dos portugueses radicados na Suíça.

Em entrevista à SIC Notícias durante a tarde desta quarta-feira, em pleno Centro de Congressos de Lisboa – local escolhido para acolher a contagem dos votos dos círculos da Europa e Fora da Europa -, Paulo Pisco explicou que “em todos os outros países [na Europa] houve um equilíbrio entre as forças políticas”, no entanto, “o Chega construiu o seu resultado da Suíça, foram cerca de 40% dos votos no Chega”, considerou.

Desafiado a comentar a provável não eleição de Augusto Santos Silva, socialista que concorre pelo círculo Fora da Europa, Paulo Pisco declarou que “a esperança é sempre a última a morrer”, mas disse que “se o padrão [dos últimos dois dias de contagem] se mantiver, será muito difícil que Augusto Santos Silva possa ser eleito”.

Ainda ao mesmo canal, Paulo Pisco fez questão de vincar o elevado número de votos anulados por falta de documento de identificação: “Foram cerca de 40% dos votos da diáspora anulados, um desperdício de votos dos nossos eleitores”.