Chega a Portugal o retrato daquela que abalou uma época

“SIMONE – A VIAGEM DO SÉCULO“, de Olivier Dahan, tem estreia marcada para o dia 04 de maio em Portugal. É um “retrato épico e íntimo de uma mulher com um percurso fora do comum”, nas palavras da Films4You.

Simone Veil, antiga presidente do Parlamento Europeu, ex-ministra francesa da Saúde e sobrevivente do Holocausto, “abalou a sua época por defender uma mensagem humanista de arrebatadora atualidade”. É pelas mãos de Olivier Dahan que o retrato biográfico de tão incontornável figura chega aos cinemas portugueses.

Na obra, cujo título original era “Simone, e Voyage du Siècle”, é retratado o percurso de vida de Simone, desde “a sua infância, as lutas políticas e as suas tragédias”.

Para além de Elsa Zylberstein, que veste a pele de Simone Veil numa fase adulta, Rebecca Marder e Élodie Bouchez são os outros dois nomes do elenco destacados no cartaz.