Chega à Alemanha a História de Portugal

Sandra Canivet é a autora do livro “A Extraordinária História de Portugal”, lançado originalmente em francês e agora readaptado para a língua alemã. A obra pode ser encontrada em diversos espaços portugueses na Alemanha e, desde o dia 25 de abril, nas livrarias locais.

Sandra Canivet é luso-francesa e reside em França, com o passar dos anos sentiu que as gerações que lhe precedem, nomeadamente, os seus filhos, estão cada vez mais distantes da história de Portugal. Com o objetivo de contrariar este facto, criou uma editora, “Cadamoste Editions” e escreveu a história de Portugal em francês para que os seus filhos conhecessem e se orgulhassem do país.

A obra, publicada no início da pandemia, foi muito bem aceite na comunidade francesa, sendo posteriormente comercializada em livrarias na Suíça francófona e em Portugal.

De acordo com declarações Sandra Canivet à RTP1, o livro foi muito bem acolhido porque “é uma boa ferramenta para os pais e os avós contarem a história de Portugal aos mais pequenos”.

Devido ao sucesso atingido, a autora e editora decidiu readaptar a obra e lançá-la na Alemanha, para partilhar a história de Portugal com as crianças portuguesas, mas também com as alemãs que “são bastante curiosas”, afirma Sandra.

A tradução do livro para alemão foi feita por Iris Dϋker Fernandes, uma amiga da escritora e tradutora de profissão.

A própria tradutora afirma que para além de ter “adorado fazer a tradução do livro, ainda aprendeu muito sobre a história de Portugal que não se leciona nas escolas alemãs”.

Sandra e Iris percorreram diversas cidades de norte a sul da Alemanha para apresentar e divulgar o livro em espaços portugueses. Esta edição conta com mais de 100 páginas e dezenas ilustrações pelas mãos do cartunista João Serrano.

Veja a reportagem completa da RTP: