Chefe portuguesa nos EUA tem uma estrela Michelin

A chefe Jessica Carreira nasceu em San José, Califórnia, nos Estados Unidos, e mostrou desde cedo interesse pelas artes culinárias.

Jessica Carreira viajou muito acompanhando o negócio de vinhos dos seus pais e foi exposta a diferentes culinárias, sabores e ingredientes mundiais.

No entanto, sempre voltou aos gostos e aromas do património gastronómico português.

Depois de se formar no Le Cordon Bleu College of Culinary Arts, em Los Angeles, viveu durante três anos em Portugal onde aperfeiçoou as técnicas e aprendeu os ingredientes mais utilizados na cozinha portuguesa. Enquanto estava em Portugal, Jessica Carreira trabalhou em alguns dos melhores restaurantes de Lisboa e Porto com alguns dos melhores chefes de Portugal.

Por último, trabalhou na cozinha do restaurante restaurante Eleven em Lisboa onde se tornou chefe de Pastelaria e responsável por todo o menu de sobremesas aos 20 anos. Em 2015, a chefe Jessica abriu a Adega em San José e, 10 meses depois, foi reconhecida pelo Guia Michelin com uma estrela, o primeiro e único na cidade de San José, Califórnia a ter tal honra e o único restaurante de cozinha portuguesa com uma estrela nos Estados Unidos.

A chefe Jessica Carreira trabalha com o lusodescendente David Costa.

