Chefe de bombeiros de Castelo Branco detido durante incêndio

Um militar do GIPS/GNR deu voz de prisão, na tarde desta quarta-feira, a um chefe de um grupo de bombeiros profissionais, durante incêndio em Castelo Branco.

Em causa terá estado uma altercação entre as chefias das duas forças de combate aos fogos, depois de uma delas ter sido observada a fazer fotos das chamas. O Governo já ordenou a abertura de um inquérito ao episódio.

O JN apurou que, para a fita do tempo [o registo temporal dos acontecimentos] deste incêndio que mais meios reúne em Sobral do Campo (Castelo Branco), foi reportada a voz de prisão de Arlindo André, chefe do grupo de Castelo Branco da Força Especial de Bombeiros (FEB), cujos operacionais são conhecidos como “canarinhos”.

