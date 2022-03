Chef português no Financial Times

O chef Nuno Mendes, com restaurantes em Lisboa e Londres, foi protagonista de uma reportagem do Financial Times, jornal inglês que o acompanhou até à capital portuguesa.

“Uma odisseia gastronómica por Lisboa” é o nome do artigo que o Financial Times realizou a acompanhar o chef Nuno Mendes por alguns dos melhores restaurantes e quiosques da cidade.

O modo como come um pastel de nata, os melhores locais para comer uma bifana, ou uma passagem pelo Quiosque São Paulo são algumas das paragens. O chef refere também que não fica muito tempo em Portugal, e que vive entre Lisboa e Londres, onde tem os filhos.

Nuno Mendes tem um restaurante em Londres chamado “Lisboeta“, em honra à cidade onde cresceu.

