Chef português em França morre de covid

Faleceu depois de estar hospitalizado dois meses por causa de covid-19, o primeiro chef “estrelado” português em França, dono do restaurante “Les Gorges de Pennafort”, em Callas, no sul da França, perto de Saint-Tropez, noticia o Lusojornal.

Philippe da Silva nasceu no Algarve e desde os seus 14 anos que cozinhava. Veio para França com os pais, quando tinha apenas 5 anos de idade e estudou numa escola hoteleira em Toulon. Mas passava as férias de verão com a avó, que acabou por lhe transmitir a vocação.

O cozinheiro português trabalhou em restaurantes reputados em França, tendo começado pelo Le Nôtre, em Paris e passou 20 anos no Le Chiberta, 15 dos quais como chef, onde conquistou duas estrelas Michelin e por onde passaram as personalidades mais conhecidas dos franceses.

O seu restaurante, que era também um hotel de quatro estrelas, “Les Gorges de Pennafort”, tinha uma estrela Michelin.

