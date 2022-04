Chef português a caminho de ser um dos melhores

O chef João Oliveira está na corrida para se tornar num dos melhores chefs do mundo nos The Best Chef Awards. Na lista apresentada até agora, é o único português nas revelações.

A “The Best Chef” começou por ser uma página de uma comunidade que gosta de comida. Foi criada em 2015, mas apenas dois anos depois criou o The Best Chef Awards, que premeia os melhores chefs do mundo.

De entre 200 chefs nomeados, metade ficaram no top do ano passado e outra metade são novos chefs revelação. João Oliveira entra como uma das “fresh faces” de 2022, no que há de vir a ser o ranking dos 100 melhores do mundo.

Formou-se no Porto como técnico de cozinha, e passou por restaurantes com uma ou duas estrelas Michelin. Trabalhou no Largo do Paço, em Amarante; foi subchefe no The Yeatman Hotel, em Vila Nova de Gaia; e no restaurante do Vila Joya, em Albufeira, como refere o site do seu atual restaurante.

O chef é responsável desde 2015 pelo VISTA Restaurante, na Praia da Rocha, no Algarve. “A minha inspiração vem do próprio produto”, refere o chef citado no site do concurso. “A sazonalidade e a frescura são o mais importante para a minha inspiração, tenho o privilégio de trabalhar todos os dias com os melhores ingredientes locais, especialmente os que vêm do mar”, remata.

No ano passado, outros dois chefs foram contemplados na lista final dos 100 melhores do mundo. Henrique Sá Pessoa, chef do Alma, em Lisboa, estreou-se em 2021, ficando na 38ª posição. Não muito longe deste restaurante é o Belcanto, de José Avillez, que em 2020 apareceu na 70ª posição e subiu até ao 44º lugar no ano seguinte. Ambos os restaurantes têm duas estrelas Michelin, como refere o NiT.

Terá, até agora, três chefs portugueses na competição para aparecer no Top 100 do The Best Chef Awards. A última lista incluía profissionais de 35 países.

De chefs baseados em Portugal destacaram-se no ranking de 2021 Martin Berasategui, chef do Fifty Seconds, em Lisboa, em 28º lugar; Eneko Atxa, chef do Eneko Lisboa, em 31º lugar; e Hans Neuner, do Ocean, com duas estrelas Michelin, em Porches, no Algarve, em 50º lugar.

