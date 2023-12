Chef pasteleira Joana Quinta: a magia do Natal não se quer restrita

Gnomo, elfo ou duende. De chocolate de várias intensidades ou em formato bolacha. No atelier da chef pasteleira portuguesa Joana Quinta, o Pai Natal veste-se de criatividade, espírito empreendedor e uma pitada de travessura.

O Natal da Sweet Soul não tem rabanadas, filhós ou coscorões. A chef pasteleira responsável, Joana Quinta, não aprecia fritos. Interessa-lhe a magia natalícia que faz as crianças acreditar no Pai Natal, porque “a magia do Natal, justifica, não se quer restrita”, acredita Joana Quinta.

Percebe-se esta intenção quando ficamos perante o vermelho vivo do gorro do Pai Natal, uma das criações de Joana para a quadra natalícia deste ano. Sobremesa individual, este semifrio de base sablé, financier de limão, gelatina montada de erva príncipe, caramelo salgado e mousse de yuzu oferece à refeição festiva um apontamento de frescura irresistível.

Sem negar a tradição, a doçaria para o Natal que se produz no atelier de Joana Quinta, em Leça da Palmeira, Matosinhos, procura ser alternativa e complementar. Os símbolos da quadra estão lá, uns mais desconstruídos do que outros. Não há bolo rei Sweet Soul, antes uma coroa de Natal para toda a família, com sabor a cacau, avelã e chocolate, de base que se desfaz na boca e texturas em camada, ora crocante, ora cremosa. A envolver tudo, mousse de queijo mascarpone e um toque muito floral de pimenta syhuan.

“Estes semifrios para sobremesa de Natal funcionam como um corta-sabores”, comenta Joana Quinta, “aportam uma frescura e leveza que harmonizam muito bem, pelo contraste, com os restantes sabores tradicionais”.

Para completar a mesa ou para oferecer, a chef pasteleira propõe ainda originais coleções de chocolate e biscoitos; árvores da floresta, gnomos, elfos e duendes, a lembrar que o encanto do Natal também passa pelo imaginário.

Criatividade e empreendedorismo

Ao espírito criativo, a chef pasteleira acrescenta rigor, técnica e qualidade. Licenciada em Produção Alimentar, pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Joana optou pela especialização em pastelaria, tendo passado por projetos de renome em Barcelona (Dolç, do reconhecido pasteleiro Yann Duytsche) e Paris (escola Ferrandi), e por hotéis (Meridien e Sheraton) e marcas emblemáticas portuguesas (Arcádia).

Em 2012, com 24 anos, cria a Sweet Soul, assumindo a direção técnica da produção, bem como a gestão empresarial do projeto.

A sua carteira de clientes integra atualmente chefs conceituados e prestadores de serviços de catering de qualidade superior, além do consumidor final. Sempre por encomenda e sem prescindir da personalização e do conceito de atelier, Joana Quinta apresenta soluções de pastelaria doce ou salgada para uma grande diversidade de momentos e contextos, familiares ou empresariais.