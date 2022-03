Chef Hélio Loureiro traz o melhor da cozinha portuguesa a França

O chef Hélio Loureiro, de 57 anos, é o convidado de honra em Tours, França, do programa gastronómico “Sabores de Portugal”, certame organizado pela Universidade de Coimbra e pela anfitriã Universidade de Tours, a decorrer entre 2 e 3 de abril de 2022.

Este evento está integrado na semana “d’échange culinaire entre la Touraine et le Portugal”, na escola Herbert-Bayet de Tours.

O chef português começou a sua visita por dar uma masterclass aos finalistas do “curso Pro” da escola culinária Herbert-Bayet, em que demonstrou técnicas culinárias e receitas da cozinha portuguesa. No dia 2 de abril, tem agendada uma refeição de “bacalhau confitado com polenta”, destinada a cerca de 50 convidados.

O consagrado chef – atual consultor e apresentador de programas culinários -, surpreendeu os alunos quando chegou para a “Master Class” e descarregou da sua viatura 15 quilos de “fiel amigo”, já preparado, demolhado e devidamente congelado, pelo próprio, de modo a garantir a qualidade do produto nacional no dia do evento.

Hélio Loureiro continua a apresentar as suas receitas na RTP, no programa “Praça da Alegria”, depois de sete anos a apresentar ”Gostos e Sabores”. Sempre pronto a divulgar a gastronomia portuguesa, Loureiro já esteve em festivais pelo mundo inteiro e trabalhou em países como Bélgica, EUA, França e Luxemburgo.

O programa começou esta quinta-feira, 31 de março, com uma refeição para 250 convidados, no “Hotel de Ville”, e com uma “descoberta” de vinhos lusitanos.

Esta sexta-feira, 1 de abril, haverá uma mesa redonda sobre o tema “Olhares cruzados: a gastronomia em França e Portugal”, seguindo-se uma apresentação literária e um curso de cozinha no “Tours à Table”, na rua Bernard-Palissy.

