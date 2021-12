Chef Diogo Rocha lança livro sobre gastronomia do centro de Portugal

O magnífico mercado José Estêvão, no Largo da Praça do Peixe, em Aveiro, foi o cenário da apresentação do livro e do documentário “Uma Viagem-Romance pela Gastronomia e Vinhos do Centro de Portugal”, da autoria do Turismo Centro de Portugal, com curadoria do chef Diogo Rocha.



No livro, e no documentário, o chef Diogo Rocha, do restaurante Mesa de Lemos, em Viseu, distinguido com uma estrela Michelin, é o protagonista um percurso pelo melhor que a região Centro de Portugal tem para oferecer a nível da gastronomia e dos vinhos.



Durante semanas, o chef Diogo Rocha percorreu a região Centro de Portugal ao encontro de produtos, paisagens e receitas, assim como das pessoas que fazem desta região um tesouro de ingredientes, de sabores e de mestrias sem igual. Da serra ao mar, por planícies e montanhas, grutas, rios e ria, “Uma Viagem-Romance pela Gastronomia e Vinhos do Centro de Portugal” concentra um percurso de mais de 1600 km, em que foram realizadas 25 entrevistas, e apresenta 44 visitas incríveis em 85 páginas de pura inspiração, com o mais autêntico do Centro de Portugal.



O livro e o documentário estão disponíveis no site do Turismo Centro de Portugal, e inserem-se no projeto de comunicação e promoção turística “Experiências By”, uma iniciativa do Turismo Centro de Portugal que visa promover as características distintivas do território, através de uma rede de curadores de experiências em diversas áreas. O chef Diogo Rocha foi o curador das experiências gastronómicas.



A apresentação contou com a presença de Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, de José Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, e, naturalmente, do chef Diogo Rocha.



Pedro Machado destacou que este projeto começou “com um desafio lançado ao chef mais estrelado do Centro de Portugal, que ao longo dos anos tem dado o seu melhor para valorizar a nossa gastronomia”. “Esta viagem mostra aquilo que temos de melhor, mas saindo dos cânones tradicionais da nossa gastronomia e vinhos. Quisemos ir mais longe, levando o chef Diogo Rocha aos mercados, ruas e vielas, restaurantes e tasquinhas do Centro de Portugal. Ele foi ter com os produtores, percebeu a diferenciação de uma região com 100 municípios, e tirou partido da essência das nossas referências, muitas delas anónimas, mas todas indispensáveis para pôr na mesa os melhores produtos do Centro de Portugal. O resultado foi tão positivo que decidimos traduzi-lo nesta edição, que reúne o melhor do Centro de Portugal”, acrescentou.



O chef Diogo Rocha começou por dizer que esta edição “é um trabalho de equipa, que congregou muitas pessoas e que se concretizou com a exigência a que nos habituou o Turismo Centro de Portugal”. “Com esta viagem-romance, convidamos as pessoas a visitarem a região e a enamorarem-se pelos seus produtos. Procurámos fugir um pouco do tradicional: falamos de coisas que todos conhecem, mas mostramos também produtos e locais menos prováveis. Esse foi o maior desafio”, explicou o chef. “Esta é uma escrita de histórias, de pessoas, que mostra como se faz e porque se faz assim. É um livro para lermos e construirmos a partir dele o nosso próprio romance”, disse ainda.



O anfitrião, José Ribau Esteves, elogiou “a forma extraordinária e sempre inovadora como o Turismo Centro de Portugal promove o território e inclui a sua tão grande diversidade”, assim como elogiou o chef Diogo Rocha, sublinhando que “um excelente chef pode ser também um romancista e um excelente observador do território”. “O turismo dá sempre futuro ao território. A capacidade de inovar das nossas tradições, presente neste livro, mostra que o Centro de Portugal é um território com futuro”, concluiu.