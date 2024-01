Chaves não conseguiu travar Sporting

O Sporting reforçou o primeiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-0 na visita ao último classificado, Desportivo de Chaves, em jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta.

Paulinho (44 minutos), Trincão (52) e Pedro Gonçalves (56) marcaram os golos dos ‘leões’, que asseguraram a sétima vitória seguida em todas as competições e também a liderança isolada do campeonato no fecho da primeira volta.

A formação de Alvalade soma 43 pontos, mais quatro do que o Benfica (39), segundo, que no domingo recebe o Rio Ave, enquanto o Desportivo de Chaves segue na 18.ª e última posição, com 11, tendo averbado o sétimo desaire nos últimos nove encontros na prova.