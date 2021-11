Chatron: uma empresa portuguesa a inovar na iluminação

A Chatron é uma empresa portuguesa de Vale de Cambra que existe há mais de 25 anos e tem ganho diversos prémios de inovação em Portugal e um pouco por toda a Europa. Os seus produtos inovadores são referência nas suas áreas de aplicação.

A empresa de Carlos Brandão desenvolveu um dos mais avançados sistemas de iluminação natural tubular do mundo, graças ao desenvolvimento permanente em colaboração com universidades e centros tecnológicos portugueses e europeus.

O tubo solar ou túnel de luz é um sistema de iluminação natural que maximiza o conceito de energia limpa, canalizando a luz natural dos telhados para dentro das casas e das fábricas. Estes tubos criam ambientes mais naturais, mais saudáveis e mais produtivos e são adequados para praticamente qualquer aplicação desde casas de banho, corredores, salas e quartos das casas, até fábricas e armazéns.

“Temos referências em toda a Europa, mas também no Médio Oriente, no Sudoeste Asiático, na América do Norte, Central e do Sul”, disse Carlos Brandão ao BOM DIA.

A Chatron dispõe de diversas versões dos seus produtos para iluminação eficiente durante o dia mas também ao longo das 24 horas:

Tubo Solar – Túnel de Luz – Sun Pipe: Versão standard para iluminação durante o dia

Tubo Solar- Túnel de Luz – Sun Pipe – PERSA: Com iluminação natural durante o dia e com pequeno sistema de acumulação incorporado para iluminação led durante a noite

Tubo Solar- Túnel de Luz – Sun Pipe – Uranus: Para Iluminação integral de espaços industriais, sempre com prioridade à Iluminação natural.

“A Chatron pretende colocar-se na vanguarda das empresas de desenvolvimento de produtos, soluções e equipamentos para as suas áreas de atuação, investindo na diversificação do seu raio de atuação, através do reforço da sua capacidade estratégica, consubstanciado na modernização estrutural, organizacional, pela qualificação e certificação do Sistema de Gestão da Qualidade para que evidenciando uma melhoria contínua, possa responder às exigentes solicitações do mercado e dos que nele interagem” afirma Carlos Brandão que, além de fundador da empresa, é também presidente da Associação Empresarial de Vale de Cambra e Arouca.

